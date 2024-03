Le jardin de Cath et Fred le jardin de Cath et Fred Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

le jardin de Cath et Fred 233 rue Georges Duhamel 95760 Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France Un esprit sauvage qui fait chanter les oiseaux, nos pas sur les traces des anciens pour conserver et valoriser leur travail et à notre tour créer, une pente montant en direction du Sud et d’un chemin de randonnée, un genêt de Méditerranée aux senteurs sucrées, des fraises, une haie colorée née presque par magie en 2020, … venez plonger vos cinq sens dans le jardin de Cath et Fred! Une cour minérale vous y conduira.

gnewuguen@gmail.com