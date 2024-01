Les 19èmes Prieurales (2ème journée) Le Havre, vendredi 28 juin 2024.

Les 19èmes Prieurales (2ème journée) Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-28

fin : 2024-06-30

Cette fois c’est parti : je vous annonce les 19èmes Prieurales, festival international de musiques médiévales.

Cette année deux ensembles seront à l’honneur : l’ensemble Quarte&graal bien connu des habitués du festival et l’ensemble Fortuna dirigé par Jean-Lou Descamps, programmé pour la première fois au Havre.

En juin le samedi 28, ce sera le concert de l’ensemble Fortuna augmenté des stagiaires à l’Abbaye de Graville, précédé d’un concert de la Compagnie Brassy du conservatoire, d’une visite guidée de l’Abbaye axée sur les représentations des instruments de musique dans les sculptures et une animation musicale de Vercoquin. Le dimanche comme depuis plusieurs années, nous organisons une fête médiévale aux Jardins Suspendus avec la participation de tous les musiciens du festival (Quarte&graal, Fortuna, le Compagnie Brassy) et les campements d’Aisling1198 et de Vercoquin

Vendredi 28 juin 2024 à 18h au conservatoire Arthur Honegger : audition de la compagnie Brassy avec des membres des Prieurales.

Samedi 29 juin 2024 à l’Abbaye de Graville :

A 15h, concert de la compagnie Brassy

A 16h, visite guidée de l’Abbaye

A 16h30, animation musicale par Vercoquin

A 18h, concert de l’ensemble Fortuna et des stagiaires d’avril

Dimanche 30 juin 2024 aux Jardins Suspendus : fête médiévale. Avec les ensembles Fortuna et Quarte&graal, la compagnie Brassy et les campements de Vercoquin et d’Aisling-1198

Tout public

Cette fois c’est parti : je vous annonce les 19èmes Prieurales, festival international de musiques médiévales.

Cette année deux ensembles seront à l’honneur : l’ensemble Quarte&graal bien connu des habitués du festival et l’ensemble Fortuna dirigé par Jean-Lou Descamps, programmé pour la première fois au Havre.

En juin le samedi 28, ce sera le concert de l’ensemble Fortuna augmenté des stagiaires à l’Abbaye de Graville, précédé d’un concert de la Compagnie Brassy du conservatoire, d’une visite guidée de l’Abbaye axée sur les représentations des instruments de musique dans les sculptures et une animation musicale de Vercoquin. Le dimanche comme depuis plusieurs années, nous organisons une fête médiévale aux Jardins Suspendus avec la participation de tous les musiciens du festival (Quarte&graal, Fortuna, le Compagnie Brassy) et les campements d’Aisling1198 et de Vercoquin

Vendredi 28 juin 2024 à 18h au conservatoire Arthur Honegger : audition de la compagnie Brassy avec des membres des Prieurales.

Samedi 29 juin 2024 à l’Abbaye de Graville :

A 15h, concert de la compagnie Brassy

A 16h, visite guidée de l’Abbaye

A 16h30, animation musicale par Vercoquin

A 18h, concert de l’ensemble Fortuna et des stagiaires d’avril

Dimanche 30 juin 2024 aux Jardins Suspendus : fête médiévale. Avec les ensembles Fortuna et Quarte&graal, la compagnie Brassy et les campements de Vercoquin et d’Aisling-1198

Tout public

.

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Les 19èmes Prieurales (2ème journée) Le Havre a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie