Les Rendez-Vous d’Arthur Pape Cissokho & Les Etoiles du Saloum Conservatoire Arthur Honegger Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19

Virtuose de la kora et chanteur, Pape Cissokho est un jeune griot Sénégalais qui nous transporte en Afrique à travers les siècles. Sa musique est constituée de ses compositions et de classiques du répertoire traditionnel mandingue revisité. Ses chants, en mandingue et en wolof, alternent avec des solos instrumentaux, tantôt rythmés, mélancoliques ou dansants et offrent ainsi un voyage inoubliable.

Installé au Havre depuis 2008, il y a créé « Les Etoiles du Saloum », nom d’une région du Sénégal où se côtoient des cultures variées qui s’enrichissent mutuellement. A l’image de ce carrefour culturel, Pape a réuni autour de lui des musiciens qui apportent leur patrimoine et leurs couleurs instrumentales (percussions, basse et batterie). On retrouve dans leurs arrangements des influences d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale mélangées à des sonorités plus actuelles.

Avec Pape Cissokho (kora, chant), Soukounda Mendy (danse, chant), Marylène Jouen (balafon), Hyacinthe Massamba (djembe), Philippe Kadja (basse).

Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie conservatoire@lehavre.fr



