Concert La Yegros Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, jeudi 18 avril 2024.

Concert La Yegros Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18

> La Yegros [Nu-cumbia]

Des rythmes de cumbia avec guitare, accordéon et percussions telle est la recette de Viene de Mí, chanson phare de La Yegros. L’artiste argentine célèbre en 2023 les 10 ans de son premier album, du même nom que son titre emblématique, lors d’une tournée anniversaire. Armée de nouvelles versions de ses chansons, La Yegros prend la route des salles de concerts le temps d’une retrospective. Entre ritournelles populaires et productions électroniques, un dancefloor plein de vie et de folie nous attend !

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



