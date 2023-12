DOPE D.O.D LE GUEULARD PLUS Nilvange Catégorie d’Évènement: Nilvange DOPE D.O.D LE GUEULARD PLUS Nilvange, 17 avril 2024, Nilvange. DOPE D.O.DBien connu pour ses punchlines percutantes sur des rythmes agressifs, Dope D.O.D. vous kidnappe les oreilles à coup de rythmiques hip-hop impeccables et enrichies de sonorités dubstep / drum’n’bass. Ils scandent haut et fort des punchlines pleines d’esprit sur des sujets macabres dans un rap horrorcore.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 20:00 Réservez votre billet ici LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57 Détails Catégorie d’Évènement: Nilvange Autres Code postal 57240 Lieu LE GUEULARD PLUS Adresse 3 RUE VICTOR HUGO Ville Nilvange Departement 57 Lieu Ville LE GUEULARD PLUS Nilvange Latitude 49.34159 Longitude 6.05107 latitude longitude 49.34159;6.05107

LE GUEULARD PLUS Nilvange 57 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/