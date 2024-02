Le Grand Méchant Renard SAINT-JEAN-LE-BLANC, Espace Montission Saint-Jean-le-Blanc, samedi 20 avril 2024.

Solo théâtre et marionnettes, adapté de la BD de Benjamin Renner racontant la quête d'un renard qui tente, malgré toute son innocence et sa bonté de cœur, d'être le méchant de l'histoire! 5€

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:00:00+02:00

C’est l’histoire d’un renard qui n’est ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant l’être.

Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le renard va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie : voler des œufs, attendre leur éclosion, élever les poussins, les effrayer, et faire un vrai festin ! Un plan sans faille, ou presque… C’était sans compter sur la fâcheuse tendance des poussins à considérer ce chétif renard comme leur maman…

Notre renard fera-t-il son festin tant attendu ? Arrivera-t-il à manger ses petits poussins ? Voici l’impossible quête d’un renard qui tente, malgré toute son innocence et sa bonté de cœur, d’être le méchant de l’histoire.

La BD de Benjamin Renner, en plus d’être amusante, pose habilement la question de l’identité individuelle qui nous interroge tous : comment faire partie d’une communauté quand on n’en a pas les caractéristiques ? Qui sommes-nous vraiment ? Quelle image renvoie-t-on ? Entre celui que l’on croit être, celui que l’on voudrait être et celui que les autres voudraient que l’on soit… qui est-on vraiment ?

150 Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

théâtre marionnettes

jeux de vilains – benoit sanson