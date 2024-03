Le grand Fest-Noz Saint-Vougay, samedi 8 juin 2024.

Le Grand fest-noz de Kerjean est en avance, ce rendez-vous incontournable des amateurs de danses traditionnelles vous fera danser dès le mois de juin ! Nous sommes impatients de vous accueillir dans la cour d’honneur du château et de partager avec vous un plateau d’une qualité exceptionnelle réunissant les meilleurs chanteurs et sonneurs du moment.

Gavottes, ridées, plinn, an dro… appellent à vivre la transe dans la danse dans un cadre insolite !

Si le cadre est sans aucun doute un des ingrédients de la réussite de ce fest-noz, l’affiche réunie pour cet événement est la garantie d’une soirée de qualité. Entre valeurs sûres et montantes, les musiciens et musiciennes de cette édition sont à nouveau choisis parmi les meilleurs de Bretagne, et ce dans plusieurs terroirs et registres différents.

La promesse de beaux moments musicaux tout au long de cette belle soirée !

En partenariat avec les Amis du Château de Kerjean et le Comité local des fêtes de Saint-Vougay. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

Château de Kerjean

Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne chateau.kerjean@cdp29.fr

