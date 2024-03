Le Grand Défi Écologique Carré des Docks Le Havre, vendredi 5 avril 2024.

Le Grand Défi Écologique Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

Fort du succès de sa première édition en 2022, Le Grand Défi Écologique va se tenir cette année au Havre, du 3 au 6 avril, organisé par l’Agence de la transition écologique (ADEME) en partenariat avec la Ville du Havre et Le Havre Seine-Métropole. Cet événement inspirant va placer sur le devant de la scène les leviers d’actions pour agir concrètement et dès à présent au sein des organisations publiques et privées. À destination des professionnels comme du grand public, l’Expo France 2030 présentera les 4 jours de l’événement, des projets d’innovation.

Les 5 et 6 avril, les portes s’ouvriront au grand public avec un parcours aménagé dans la Maison de la transition où il sera possible de réaliser son bilan carbone ou de parcourir divers espaces (jardin, garage-atelier, salon, cuisine, chambre) où se déclineront ateliers et jeux, autour des Low-Tech ou de la rénovation énergétique.

Sur place, une équipe de coachs sobriété , constituée d’anciens participants à la méthode d’écogestes Défi Toit , accueillera le visiteur pour répondre aux questions. Publics scolaires comme familles havraises et normandes seront invitées à expérimenter des animations portées par des associations locales partenaires afin de partager les bonnes pratiques. En salle, 4 ateliers aux intitulés concrets feront découvrir la Fresque du sol , la boucle du compost , Ce qu’est un job à impact ? ou le gaspillage alimentaire . Avec également au programme, un happening mode.

Le vendredi en soirée, le Live Magazine de la transition écologique accueillera diverses personnalités (journalistes, photographes, artistes, etc…), pour un véritable spectacle où partager une enquête tout en mots et en images. Au fil des pages, s’y succéderont des rubriques où entendre des récits musicaux plein de fantaisie.

Programme complet disponible sur legranddefiecologique-citoyen.ademe.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-06

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Le Grand Défi Écologique Le Havre a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie