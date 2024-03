Le Grand Défi Écologique Carré des Docks Le Havre, vendredi 5 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-05 10:00

Fin : 2024-04-06 19:00

Manifestation nationale, Le Grand Défi Écologique décline de multiples animations dans la Maison de la Transition et présente d’étonnants projets dans l’Expo « France 2030 ». 5 et 6 avril 1

https://legranddefiecologique-citoyen.ademe.fr/

Organisé au Havre par l’ADEME, l’Agence de Transition Écologique, le Grand Défi Écologique va révéler, d’incroyables projets innovants au sein de l’exposition France 2030 comme la pompe à chaleur acoustique, le navire à propulsion vélique, la bouée instrumentée pour l’éolien marin ou la sécurisation par photoluminescence des déplacements nocturnes. Ouvert gratuitement au grand public, les vendredi 5 et samedi 6 avril, cet événement inspirant va placer sur le devant la scène les leviers d’actions pour agir concrètement.

Sur place, des solutions pour la mobilité de demain seront à tester sur une piste de 200 m, à bord d’une dizaine de véhicules intermédiaires.

À destination des jeunes ou personnes en reconversion, un « Coin des métiers » déclinera un parcours complet de l’orientation vers des emplois de la transition écologique où se projeter localement.

Aménagés au sein de la « Maison de la transition », plusieurs espaces permettent de visiter jardin, garage-atelier, salon, cuisine, chambre ou de réaliser son prorpre bilan carbone. Ateliers et jeux autour des Low-Tech ou de la rénovation énergétique seront à expérimenter.

Sur place, une équipe de « coachs sobriété » accueillera le visiteur pour répondre aux questions. Publics scolaires comme familles normandes seront invitées à expérimenter des animations portées par des associations locales partenaires afin de partager les bonnes pratiques. En salle, 4 ateliers aux intitulés concrets feront découvrir « la Fresque du sol », « la boucle du compost », « Ce qu’est un job à impact ? » ou « le gaspillage alimentaire ». Avec également au programme, un happening mode.

Vendredi 5 avril en soirée (19h), le « Live Magazine de la transition écologique » accueillera diverses personnalités pour un véritable show journalistique où partager une enquête tout en mots et en images. Au fil des pages, s’y succèderont des rubriques où entendre des récits musicaux plein de fantaisie.

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion 76600 Le Havre L’Eure Le Havre 76600 Seine-Maritime