Le goût du vent Martel, samedi 13 avril 2024.

Le goût du vent Martel Lot

Émilie Cadiou à la voix, à l’accordéon, aux petits bruits et aux objets. Une exploration sensorielle à

travers les lectures bruitistes et musicales d’albums qui nous laissent, petits et grands, tout ouïe, les

narines à l’affût, l’œil alerte et les papilles en éveil…

Dès 6 mois.

Sur réservation.

Début : 2024-04-13 16:30:00

fin : 2024-04-13

Impasse des Cordeliers

Martel 46600 Lot Occitanie

