Le Géosit de Ricou Azay-le-Brûlé, vendredi 24 mai 2024.

Le Géosit de Ricou Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Sortie géologique à la Carrière de Ricou, espace naturel sensible.

En contre-bas du village de Jaunay et dominant le moulin de Ricou, voici une ancienne carrière qui possède plus d’un atout géologie, patrimoine, histoire, savoir-faire, biodiversité, vigne, panorama… cet ancien site d’extraction n’aura plus aucun secret après les explications de Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine.

Sur inscription au 05-49-63-13-86

Rendez-vous sur le parking du site à Ricou, entre Jaunay et la Corbelière. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 14:30:00

fin : 2024-05-24

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com

L’événement Le Géosit de Ricou Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Haut Val De Sèvre