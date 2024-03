LE GARDIEN DU TEMPLE OPUS II Toulouse, vendredi 25 octobre 2024.

LE GARDIEN DU TEMPLE OPUS II Toulouse Haute-Garonne

Astérion, le célèbre Minotaure de 14 mètres de haut, arpente de nouveau le centre ville de Toulouse,

en compagnie d’autres machines vivantes, à l’occasion d’un impressionnant spectacle de rue,

orchestré par la Cie La Machine et scénographié par François Delaroziere.

Le retour du géant de bois et de métal dans les rues du centre-ville rassemble habitants et amateurs de spectacle vivant ! Le retour d’Astérion sur la Piste des Géants, à la suite de l’opéra urbain, sera lui aussi des plus grandioses.

La programmation sera bientôt dévoilée, encore un peu de patience… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-25

fin : 2024-10-27

CENTRE-VILLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

