DAVID ENHCO LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus, samedi 13 avril 2024.

La musique classique et le jazz ont atteint leurs plus hauts sommets à travers une formation parfaite : le quatuor. Quatuor à cordes pour l’une, quartet avec trompette, piano, contrebasse et batterie pour l’autre. Oser la réunion de ces deux pôles, voilà le pari de David Enhco avec sa nouvelle création Family Tree. Les arrangements confiés à son frère Thomas Enhco naviguent entre standards de jazz, musique pop, musique classique, musique baroque et ouvre nouvelles. Entre les ramifications de Family Tree s’épanouissent la finesse du jeu du Quatuor Voce, le chant poétique de la trompette, la précision de la section rythmique pur créer un véritable kaléidoscope d’influences, de formes, de rythmes et de couleurs ? Unis par les liens du sang et du cœur, les huit instrumentistes et les trois chanteuses créent une musique sans frontières, dense en émotions, avec grâce, audace et virtuosité.

Tarif : 24.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83