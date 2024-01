BABIL – CATEGORIE JEUNESSE LE FORUM – SALLE COCTEAU Frejus, mercredi 3 avril 2024.

Deux amis, Tohu et Bohu, racontent une histoire qu’ils ont inventée. Celle des habitants du pays du Lointain qui, pour rompre leur solitude, décident de construire ensemble une tour fabuleuse : la tour de Belba. Mais les relations s’enveniment et l’édifice peine à s’élever. Tout comme les personnages de leur récit, Tohu et Bohu ont du mal à s’accorder. L’un, confiant, est très à l’aise avec les mots. L’autre, plus timide, finit difficilement ses phrases. Il leur faudra apprendre à se partager la parole, jouer de leur complémentarité. D’après un texte de Sarah Carré, Agnès Régolo signe la mise en scène de ce spectacle empreint de finesse, qui revisite le mythe de la tour de Babel et aborde la question du langage à hauteur d’enfant.

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 15:00

LE FORUM – SALLE COCTEAU 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83