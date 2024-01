AYTA LE FOIRAIL Pau, mardi 7 mai 2024.

YOUNESS ABOULAKOULAYTADANSEMERCREDI 7 MAI / 20H / LE FOIRAIL1HAprès son solo Today Is a Beautiful Day, Youness Aboulakoul signe avec Ayta un appel à la résistance et à la verticalité, un manifeste chorégraphique pour six interprètes féminines, un nécessaire hymne à la vie.Dans sa dernière création, Youness Aboulakoul lance un appel en faveur de ces femmes pour qui la contestation est une nécessité. Dans la pièce, l’esprit libre et rebelle de la pratique musicale marocaine de l’ayta, alliée à l’engagement physique des danseuses, exalte la force et la liberté du corps féminin. D’origine berbère, l’ayta est né du cri. Un cri qui se transforme en appel à la mémoire, à la vie, à la beauté et à la souffrance qui l’accompagnent. Pratiqué au Maroc par des chanteuses et danseuses qui se démarquent par leur indépendance et leur liberté, il catalyse les émotions, exaltant la soif de justice. Transposé sur un plateau avec six danseuses d’origines diverses, Youness Aboulakoul rabat cet appel à la résistance sur la question de la verticalité. Les interprètes s’avancent comme une seule entité qui tombe, se soulève, se plie et se déplie. Un exercice rituel d’élévation et de valorisation des chutes. Ayta est une traversée sans relâche de ruptures et d’ascensions dans lequel le corps trouve à se régénérer.Avec Nefeli Asteriou, Marie-Laure Caradec, Sophie Lèbre, Cassandre Munoz, Anna Vanneau, Léonore Zurflu¨h Concept, chorégraphie Youness Aboulakoul Assistant artistique Pep Garrigues Créateur lumières Jean-François Desboeufs Sound media Jéronimo Roé Créateur sonore Youness Aboulakoul et Zouheir Atban

Tarif : 7.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-07 à 20:00

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64