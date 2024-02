LE FILM ET LES COULISSES « LES GRANDES GUEULES » SALLE 12 Contrexéville, dimanche 21 avril 2024.

La ville de Contrexéville vous invite à découvrir « la tournée événement » des Grandes Gueules en salle 12 de l’Espace Chédid.

– 14h30 par la diffusion du documentaire « Le fabuleux destin des Grandes Gueules » et de films d’archives inédites,

– 15h30 avec un débat avec l’auteur du livre « l’aventure des Grandes Gueules », Jean-Pascal Voirin, consacré au film culte tourné dans les Vosges en 1965, et enfin projection du film culte « Les Grandes Gueules » avec Bourvil, Lino Ventura et Marie Dubois.

Entrée gratuite.Tout public

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21

SALLE 12 Espace Andrée Chedid

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est frederique.perru@contrexeville.fr

