Le Festival Précaire Eymoutiers, jeudi 1 août 2024.

Le Festival Précaire revient cette année à Eymoutiers! Il multiplie les petites formes en plein air et amène l’art de rue au cœur des zones rurales. Venez nous retrouver tous les soirs à 19h sur la place des coopérateurs (derrière la collégiale). Au programme de cette cuvée 2024, du cirque, clowns, magie, théâtre et plus encore! Prix libre. Retrouvez la programmation sur le site du festival www.festivalprecaire.fr Réservation conseillée du lundi au samedi au 07 48 68 12 93. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 19:00:00

fin : 2024-08-11

Place des coopérateurs

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@adm-pelaud.org

