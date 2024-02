Le festival Jazz sous les Étoiles Bouc Bel Air Jardins d’Albertas / Chateau de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air, lundi 1 juillet 2024.

Le festival Jazz sous les Étoiles Bouc Bel Air Jardins d’Albertas / Chateau de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Écouter du jazz aujourd’hui, c’est écouter des jazz(s)… Bienvenue au festival Jazz Sous Les Étoiles Bouc Bel Air.

Vous aimez les jardins d’exception, Albertas, Lanfant, les bouquins et disques rares, témoins privilégiés de l’histoire du jazz ? Vous aimeriez débuter par un grignotage gourmand avec un panel de mets, confortablement attablés, le tout « ambiancé jazz » par un orchestre de qualité ?



Et surtout, vous aimeriez continuer la soirée en gagnant la scène principale pour écouter, agréablement installés, des jazzmen du Top 10 mondial ?

Avec Jazz sous les étoiles Bouc Bel Air tout est possible en une soirée !… En deux !!… Ou mieux, en trois !!!

À vous de décider !! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-07-06

Jardins d’Albertas / Chateau de Bouc Bel Air D8n direction Marseille

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Le festival Jazz sous les Étoiles Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence