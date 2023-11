SPECTACLE : L’ASCENSEUR COSMIQUE par Monsieur Lune Le Douze Cergy, 26 mai 2024, Cergy.

SPECTACLE : L’ASCENSEUR COSMIQUE par Monsieur Lune Dimanche 26 mai 2024, 17h00 Le Douze Tarifs : tarif abonné 3€ / tarif réduit 4€/ tarif plein 6€ + frais d’achat en ligne

Après « Gaston & Lucie » et « Le Dernier Jour », Monsieur Lune présente son troisième spectacle jeune public baptisé « L’Ascenseur Cosmique ». L’histoire : Un jour pour sauver la Terre… Oui, mais on est trois ! La Terre doit disparaitre ! Du moins selon le conseil des planètes, qui en dresse un bilan annuel pour le moins mitigé. L’agent Mila, dont c’est la première mission, est ainsi envoyée chez nous pour activer le processus de disparition. En se faisant passer pour une écolière terrienne, elle croise la route d’Anatole et Thiago. Les trois enfants vont bientôt avoir le sort de la planète bleue entre leurs mains…

« L’Ascenseur Cosmique » place de manière positive la tolérance et l’acceptation de l’autre au centre du récit. Sauvons la Terre, mais avec le sourire ! La question de l’urgence écologique est également évoquée en sous-texte du récit, sans en faire une fatalité, mais bien un défi commun à relever ensemble.

Monsieur Lune et ses 5 musiciens proposent un concert illustré, mêlant live, bande-son cinématographique (avec les voix de François Morel, Gérald Genty, Oldelaf, Pi Ja Ma, Voyou et Caroline Santini) et dessins animés tirés du livre-disque. Cette histoire poétique, à l’interprétation joyeuse, est servie par des dialogues pleins d’humour et de second degré !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Spectacle à voir en famille (à partir de 6 ans)

Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T17:00:00+02:00 – 2024-05-26T20:00:00+02:00

©Sébastien Rost