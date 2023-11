SPECTACLE : BUN HAY MEAN » TOUS EGO » Le Douze Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise SPECTACLE : BUN HAY MEAN » TOUS EGO » Le Douze Cergy, 18 mai 2024, Cergy. SPECTACLE : BUN HAY MEAN » TOUS EGO » Samedi 18 mai 2024, 20h30 Le Douze Tarifs : tarif abonné 15€ / tarif réduit 17€/ tarif plein 25€ + frais d’achat en ligne Après le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l’humoriste Bun Hay Mean revient avec un troisième stand up ! Au programme : transgressions, provocations et punchlines hilarantes !

Un retour aux sources annoncé. + 1ère partie. INFORMATIONS PRATIQUES :

Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant). Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit. Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/grande-salle/agenda/bun-hay-mean-premiere-partie »}] [{« link »: « mailto:ledouze@cergy.fr »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00 ©Patrick Fouque Détails Catégories d’Évènement: Cergy, Val-d'Oise Autres Lieu Le Douze Adresse 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Ville Cergy Departement Val-d'Oise Lieu Ville Le Douze Cergy latitude longitude 49.047494;2.034681

Le Douze Cergy Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cergy/