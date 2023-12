Fête de la Bretagne au Douvez – Pen an Traon Le Douvez – Pen An Traon Guipavas Catégories d’Évènement: Finistère

Guipavas Fête de la Bretagne au Douvez – Pen an Traon Le Douvez – Pen An Traon Guipavas, 12 mai 2024, Guipavas. Guipavas Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12 . Fête de la Bretagne au Douvez Née de la volonté de la Région de réunir toute la diversité de la culture bretonne, la Fête de la Bretagne permet, depuis 2009, aux Bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et partager leur identité avec le plus grand nombre. À Guipavas, la Bretagne se fêtera le dimanche 12 mai avec un programme éclectique qui rassemblera un public familial. Elle se déroulera dans le cadre idyllique qu’est la plage de Pen an Traon au Douvez. Au programme, nettoyage de la plage, pique-nique en musique, jeux en bois, concours de châteaux de sable, fest-deiz ou encore initiation au stand-up paddle… .

Le Douvez – Pen An Traon

Guipavas 29490 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Guipavas Autres Code postal 29490 Lieu Le Douvez - Pen An Traon Adresse Le Douvez - Pen An Traon Ville Guipavas Departement Finistère Lieu Ville Le Douvez - Pen An Traon Guipavas Latitude 48.4141638 Longitude -4.3527901 latitude longitude 48.4141638;-4.3527901

Le Douvez - Pen An Traon Guipavas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guipavas/