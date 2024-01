Marché des Producteurs de Pays Le Dorat, jeudi 11 juillet 2024.

Marché des Producteurs de Pays Le Dorat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 17:00:00

fin : 2024-07-11

Venez rencontrer les producteurs locaux et découvrir leurs produits à emporter ou à déguster sur place et profitez de l’ambiance musicale et conviviale sur la place de la Collégiale.

Place de la Collégiale

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine marchedesproducteursdudorat@gmail.com



L’événement Marché des Producteurs de Pays Le Dorat a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Pays du Haut Limousin