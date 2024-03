Le donjon de Gouzon, 30 ans déjà ! Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Chauvigny, samedi 18 mai 2024.

Le donjon de Gouzon, 30 ans déjà ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 16h00 Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Gratuit ; réservation conseillée

Début : 2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Nous fêterons les 30 ans de l’inauguration du Donjon de Gouzon (le 20/05/1994), en présence de Sylvain Dubuisson, architecte-designer de renom, créateur de l’ascenseur (Commande publique de la délégation aux Arts plastiques). Lors d’un moment d’échanges, nous aborderons le projet de Gouzon et les enjeux de son insertion dans la ville médiévale et moderne.

Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Place du Donjon, 86300, Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 46 91 56 http://www.chauvigny-patrimoine.fr https://fr-fr.facebook.com/MuseesDeChauvigny [{« type »: « phone », « value »: « 0549463545 »}, {« type »: « email », « value »: « musees@chauvigny-patrimoine.fr »}] Donjon roman accueillant un espace muséal dédié aux arts et industries de la pierre et de la terre avec les carrières locales et l’histoire de la manufacture de porcelaine de Chauvigny.

© Musées de Chauvigny