Domaine de Laurière Le Domaine de Laurière Villefranche-de-Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Implanté en campagne et enracinée dans son parc boisé de 9ha, le domaine de Laurière est une demeure construite au XVIIIème siècle (ancienne ferme entièrement restaurée). Situé à seulement 3 km de la Bastide de Villefranche-de-Rouergue, il est géré, depuis 1963, par la Ligue de l’Enseignement de l’Aveyron.

La structure met en application depuis plusieurs décennies les valeurs de l’éducation populaire ainsi que celles du courant humaniste qui sont ancrées dans le projet éducatif de l’association.

Le Domaine de Laurière est inscrit au répertoire départemental de l’Education Nationale, dispose d’un agrément d’Accueil Collectif de Mineurs auprès du Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports (SDJES) ainsi que d’un agrément Protection Maternelle et Infantile (PMI) – Accueil d’enfant de – de 6 ans.

Le Domaine de Laurière s’est doté depuis 5 ans d’un véritable laboratoire nature « l’école dans les bois ».

Hébergement en chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets.

Le Domaine de Laurière 623 route de Laurière 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie