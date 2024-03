Le dernier vétéran du commando Kieffer Médiathèque les 7 lieux Bayeux, mardi 14 mai 2024.

Le dernier vétéran du commando Kieffer Médiathèque les 7 lieux Bayeux Calvados

Léon Gautier, dernier vétéran du commando Kieffer, est décédé le 3 juillet dernier dans sa 101e année. Quatre jours plus tard, un hommage national lui était rendu sur la plage de Ouistreham où il avait débarqué 79 ans plus tôt.

De son enfance à Rennes, à son engagement dans la Marine en février 1940, de l’impitoyable stage commando d’Achnaccary en Ecosse au Débarquement et à la Bataille de Normandie, Léon Gautier était empreint d’une grande humilité, sans jamais oublier ses copains tombés à ses côtés !

Frédéric Leterreux évoque son histoire, celle d’un homme à peine sorti de l’adolescence, qui à Porstmouth, en juin 1940, a fait le choix de risquer de mourir debout au lieu de vivre à genoux.

Vente et dédicaces à l’issue de la rencontre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 18:30:00

fin : 2024-05-14 20:30:00

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

L’événement Le dernier vétéran du commando Kieffer Bayeux a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Bayeux Intercom