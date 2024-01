ADELINE TONUTTI HEY MAN ! LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier, vendredi 17 mai 2024.

HEY MAN I feel happy… Enfin ! Parce qu’Adeline Toniutti est enfin heureuse.Dans ce spectacle musical Adeline raconte entre rires et larmes les épreuves de sa vie et son parcours hors du commun.Véritable révélation de la Star Academy en tant que professeure de chant, Adeline Toniutti est une performeuse aux nombreux talents : chanteuse, comédienne, pianiste, auteur compositeur.Rousse de caractère comme elle le chante si bien, seule en scène, elle endiable dans ce show son fidèle piano au rythme des groove en passant de Barbara à Nina Hagen, de Jacques Brel à Mylène Farmer et chante ses propres compositions.Elle nous raconte comment elle a surmonté les épreuves de son accident qui lui a fait perdre sa voix, les violences conjugales, le harcèlement sexuel, et comment on reste un artiste peu importe son destin.Son énergie légendaire et son franc parler rythment ce show musical et théâtral unique en son genre.Comme un leitmotiv, sa version de Show must go on provoque chez le public la volonté de se battre toujours et encore pour retrouver la joie et ce malgré les difficultés.Elle peut le clamer haut et fort : Hey Man I feel Happy, enfin !

Tarif : 30.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34