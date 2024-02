Le conte des petits Rue du musée Saint-Aignan, jeudi 7 mars 2024.

Les aventures d’Elly, la fée électricité et de son acolyte Guerlic, le dragon du lac de Guerlédan vous sont dévoilées. Installez-vous confortablement pour écouter une histoire pleine de rebondissements à destination des tout-petits. L’aventure se poursuit dans les différentes salles du musée à la découverte des objets préférés d’Elly et de Guerlic !

De 3 à 5 ans / Durée 45 min.

Mercredi 28 février et jeudi 7 mars à 16h30. .

Début : 2024-03-07 16:30:00

fin : 2024-03-07 17:15:00

Rue du musée Electrothèque du lac de Guerledan

Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne musee.electricite@pontivycommunaute.com

