Le comte de Bouderbala 3 Casino Barrière de Lille Lille, samedi 15 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T20:30:00+02:00 – 2024-06-15T22:00:00+02:00

Après plus de 2 millions de spectateurs en 2 spectacles,

Le Comte de Bouderbala revient pour

une troisième édition corsée.

Pour ce spectacle de la maturité,

on le découvre avec plus de responsabilités, d’engagement et d’improvisations,

il délivre un stand up où il se lâche enfin entre thèmes d’actualité,

sujets intemporels et anecdotes personnelles

pour le plus grand plaisir de son patron :

Le Public.

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777

humour one-man-show