Bruno Angelini trio « Lotus flower » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, vendredi 5 avril 2024.

Bruno Angelini trio « Lotus flower » Jazz actuel Vendredi 5 avril, 20h45 Le Comptoir

À travers ce titre dédié à Wayne Shorter et à sa fleur de lotus comme symbole de lumière, Bruno Angelini s’inspire femmes et hommes exemplaires qui marquent sa vie et crée ses propres fleurs. Ils sont activistes écologistes, défenseurs des droits sociaux, de l’égalité homme femme, artistes, scientifiques, militants pacifistes, anti-racistes…

Il choisit pour créer ce projet deux magnifiques musiciennes Sakina Abdou, au saxophone ténor et à la flûte, et Angelika Niescier, au saxophone alto. Le cœur de leur répertoire sera constitué de mélodies engagées, interprétées avec un lyrisme brut, beaucoup de liberté, elles seront parfois déstructurées avec un son et une esthétique proche d’un free jazz empreint de blues.

Bruno Angelini est en quelque sorte notre fleur de lotus, son engagement, sa musique nous inspire terriblement !

Avec :

Bruno ANGELINI (piano, compositions)

Sakina ABDOU (saxophone ténor, flûte)

Angelika NIESCIER (saxophone alto)

Production SolAnge / Coproduction Le Silo

Accueils en résidence Le Silo ; L’Osons jazz club de Lurs

Avec le soutien de la Région Ile-de-France

