François Alu : Complètement jetés ! Le Colisée Roubaix, 18 avril 2024, Roubaix.

François Alu : Complètement jetés ! Jeudi 18 avril 2024, 20h30 Le Colisée De 46 à 33€

Entre solos de danse virtuoses, parodies, délires chorégraphiques et textes ciselés, il nous offre une explosion d’humour, de technicité et d’émotion.

C’est grâce au confinement que François Alu a découvert que son sens de l’humour pouvait dépasser son cercle d’amis. Coincé chez lui, le danseur joue à se mettre en scène sur Internet. Des saynètes où il danse, certes, mais également où il plaisante, se déguise, s’auto-caricature. Ça marche, et ça va éveiller en lui une envie.

Après 12 années, il décide de prendre congé de l’Opéra de Paris où il venait d’être nommé danseur étoile, sans doute un peu trop tardivement. Mais c’est un départ qui n’empêche pas pour autant de futures collaborations. Le juré de Danse avec les Stars en profite alors pour créer un spectacle d’un genre nouveau, surprenant et particulièrement original. Seul en scène durant plus d’une heure, il joue, parle, se met dans la peau de plusieurs personnages. Et danse, bien sûr, magnifiquement. Conçu avec la complicité de Samuel Murez, Complètement jetés ! est un autoportrait désopilant de François Alu, mais aussi un coup de projecteur malicieux sur la danse classique, les réseaux sociaux et les addictions qu’ils provoquent.

Ce spectacle d’une forme inédite est virtuose, drôle et généreux, sincère et d’une spontanéité intacte, à l’image du danseur. Il en émane une liberté totale ! Venez plonger dans le monde intérieur d’un des danseurs de ballet les plus singuliers de notre époque.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=BC45100C-F4F7-28D1-63B4-1131721F6EBE »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 07 07 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coliseeroubaix.com »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00

2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00

Danse contemporaine sortir près de Lille

Julien Benhamou