Visite libre « Le coin vert de Stéphane » Visite libre « Le coin vert de Stéphane » 31 mai 2 juin Le coin vert de Stéphane Entrée libre, gratuite, sans inscription, sans rendez-vous.

Venez vous balader, observer et piquer des idées dans ce jardin/potager de 20 ares cultivé en intensif avec ses légumes, verger, tunnel, fleurs et curiosités végétales.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter Facebook, Instagram, Youtube sous le même nom.

Le jardin est de type « jardin potager ».

Les 20 ares sont composés de plusieurs parties:

un petit verger, un poulailler, des carrés d’aromatiques, une petite serre, le potager lui aussi en plusieurs carrés potagers, un coin fruits rouges, un carré potager forestier, des arches de jardin, plusieurs coins à fleurs comprenant aussi des comestibles et une grande terrasse de plantes dites d’intérieur que je mettrai à disposition pour le week-end.

Quelques curiosités végétales sont aussi à découvrir blette arc-en-ciel, moutarde de Chine, des plantes au goût d’huîtres ou de fromage, plante chewing-gum, armoise cola etc.

Je privilégie beaucoup les plantes nourricières, je n’utilise aucun engrais chimique ou autres produits phytosanitaires. J’utilise le compost fait avec les déchets du jardin et du poulailler.

