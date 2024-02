Le coin des p’tits malins « En-quête d’animaux » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, lundi 8 juillet 2024.

Le coin des p’tits malins « En-quête d’animaux » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Situés dans un écrin de verdure, le château et ses environs sont un lieu privilégié pour observer, sans se mettre à 4 pattes, les vrais habitants du site les animaux sauvages ! Dans ce jeu de plateau, seul ou en équipe de deux, les joueurs doivent collecter le plus d’espèces animales possible pour espérer gagner la partie. Il convient pour cela d’utiliser subtilement les

cartes nourriture , habitat et bonus pour attirer les animaux emblématiques du château, mais aussi les espèces rares que seuls les plus fins observateurs auront la chance de détecter. Devenez ainsi incollables sur la faune du château…

Réservation conseillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 14:45:00

fin : 2024-09-01

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Le coin des p’tits malins « En-quête d’animaux » Plédéliac a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André