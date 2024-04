Le Ciné-Kid fête Pâques Cinéma Decize, samedi 13 avril 2024.

Au programme de cette journée festive

En première partie, une projection de deux films jeunesse au choix « Dugobu se met au vert » et « Rose la petite fée des fleurs ».

Suivie par, une chasse aux œufs Ubuntu* avec les mascottes lapins, partez à la recherche de centaines d’œufs cachés sur le parvis du cinéma.

*L’objectif de la chasse aux œufs « Ubuntu » est simple les jeunes chasseurs auront pour mission d’explorer le parvis du cinéma à la recherche d’œufs, de cloches, de poules et de lapins cachés. Ils les déposeront dans un nid géant afin que leur butin soit ensuite partagé équitablement. Une fois la collecte collective terminée, les petits participants seront récompensés avec une juste distribution de friandises chocolatées. Cette chasse « Ubuntu » montrera que le plaisir doit découler du partage, du collectif et non de l’individualisme (du chacun pour soi).

Pour l’occasion, deux mascottes lapins de l’association Nos Combats, Nos Héros Allier seront présentes. Il s’agit d’une association caritative qui a pour vocation de venir en aide aux familles dont les enfants sont handicapés et/ou malades.

Venez nombreux fêter Pâques au Cinéma de Decize !

Tarifs (film et chasse aux œufs) 5€ (-16 ans) 6€ (16 ans et +)

Animation organisée par la Ville de Decize, le Conseil Municipal jeunes (CMJ) et l’association les Cinés Allumés . 6 6 EUR.

Cinéma 1 rue du Port

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté s.colin@mairiedecize.fr

