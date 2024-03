LE CH’TI COMEDY CLUB L’ESPACE COMEDIE Lille, samedi 20 avril 2024.

La séance initialement prévue le 30 mars 2024 à 17h00 est annulée, remboursement des billetsAu Ch’ti Comedy Club on pleure deux fois : de rire, du début à la fin. Venez découvrir le stand-up à la sauce chti. Notre région regorge de talent. On ne compte plus les humoristes originaires du Nord qui aujourd’hui sont devenus des stars de l’humour en France. Qui sera le(la) prochain(e) ? Venez découvrir ce plateau de stand-up où plusieurs humoristes du Nord (mais aussi des invités d’ailleurs) vont se succéder pour vous embarquer dans leur univers, tous différent les uns des autres. Le billet comprend : le spectacle une boisson incluseCatégorie 1 : Spectacle cocktail Catégorie 2 : Spectacle bièreCatégorie 3 : Spectacle boisson soft

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

L’ESPACE COMEDIE 136 RUE SOLFÉRINO 59000 Lille 59