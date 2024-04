LE CHÊNE Maison de l’Environnement Magny-les-Hameaux, mercredi 15 mai 2024.

LE CHÊNE Dans le cadre de la fête de la nature, la ville de Magny-les-Hameaux en partenariat avec LE CINOCHE vous invite à la projection du documentaire « Le Chêne » Mercredi 15 mai, 14h30 Maison de l’Environnement Entrée gratuite

Synopsis :

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Écureuils, balanins, geais, fourmis et mulots scellent leur destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Réalisateur : Laurent Charbonnier, Michel Seydoux

Date de sortie : 23 février 2022

Durée : 1h17

Maison de l'Environnement 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux

