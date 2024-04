Le château se costume grand bal Renaissance Brélès, samedi 13 juillet 2024.

Le temps d’une soirée féerique, revivez les plus belles & festives heures du château…

Les grands salons illuminés vous accueillent pour une soirée dansée et costumée. Costume historique de rigueur !

Du Moyen Âge, en passant par la Renaissance, le XVIIIe ou le XIXe siècle… le choix est vaste !

Dans la grande salle du château, la troupe de danseuses et de danseurs du Ballet Légendaire du Pays d’Iroise

vous fera découvrir l’évolution des chorégraphies et pas des danses de salon au fil des siècles, et vous

entrainera sur la piste le temps de deux séances d’initiation.

Vous danserez au rythme des musiciens spécialistes du Moyen-Âge et de la Renaissance de l’Archanteur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 20:30:00

fin : 2024-07-13 22:00:00

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne contact@kergroadez.fr

