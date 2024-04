Le Château se costume Brélès, dimanche 14 juillet 2024.

La folle journée de tous les costumes & de tous les déguisements !

Ouvert à tous idéalement costumés…

Tenues traditionnelles régionales, marquises grand siècle, gentils pirates, princesses galactiques & princes charmants, extraterrestres bio, fées, lutins & korrigans, cosplay de l’autre bout du monde… et tous ceux sortis de votre imagination, sont conviés !

Venez à la rencontre d’artisans, essayer nos ateliers pour petits et grands, vous initier aux danses bretonnes et anciennes et participez au grand concours de costumes et déguisements !

Petite restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 14:00:00

fin : 2024-07-14 18:00:00

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne contact@kergroadez.fr

