Le Château en Jeux Kergroadez Brélès, samedi 27 avril 2024.

Le Château en Jeux Kergroadez Brélès Finistère

Le festival Château en Jeux revient pour sa 6e édition au Château de Kergroadez (29810 Brélès) les 27 et 28 avril 2024.

Pour l’occasion, le château se transforme en aire de jeux et en ludothèque géante.

Au fil des pièces du château, découvrez les jeux de sociétés modernes et les nouveautés, des jeux de cartes ou de figurines, redécouvrez les jeux traditionnels en bois ou en pierre, testez des prototypes… Et surtout, profitez de la banque de jeux pour (re)découvrir les jeux présentés les années précédentes.

Ateliers, tournois, démonstrations, dédicaces. Tout est là pour un moment unique et ludique en famille ou entre amis.

Buvette et restauration sur place.

Si vous êtes intéressé pour vivre le festival de l’intérieur, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour aider à animer les tables de jeux et rendre le festival le plus convivial possible. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information! ;) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-28 23:59:00

Kergroadez Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne lechateauenjeux@kergroadez.fr

L’événement Le Château en Jeux Brélès a été mis à jour le 2024-03-12 par OT IROISE BRETAGNE