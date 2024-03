Le chant des oiseaux et le ciel étoilé La ferme de Forsdoff Missillac, lundi 29 juillet 2024.

Le chant des oiseaux et le ciel étoilé dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 juillet – 2 août La ferme de Forsdoff

Début : 2024-07-29T10:30:00+02:00 – 2024-07-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-02T10:30:00+02:00 – 2024-08-02T23:59:00+02:00

L’Accueil Collectif de Mineurs « Les copains d’abord » de la ville de Saffré vous propose un séjour à la ferme de Forsdoff, du 29 juillet au 2 août 2024 pour les enfants de 7 à 9 ans.

Au programme :

Une visite de la ferme et de tous ses animaux, une balade nocturne et l’appel des chouettes, observation des oiseaux, création d’un carnet de bord et de nombreuses autres activités !

La ferme de Forsdoff Missillac Le Forsdoff Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Site : Ferme du Forsdoff