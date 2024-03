LE CATCH D’IMPROVISATION THEATRALE THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin, samedi 18 mai 2024.

Mesdames, Messieurs, venez assister à la plus sanglante des disciplines liées au théâtre : le catch d’impro !Deux équipes se feront face sur scène et improviseront des saynètes au gré de thème imposée par un arbitre.Le petit plus, vous public, vous aurez aussi autorité sur les jouteurs : vous pourrez leur imposer des contraintes (impro en rimes, en chantant, en anglais etc.) mais surtout vous devrez en votre âme et conscience artistique voter et donner le point pour l’équipe que vous préférez.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59