AUX ÉTOILES ! Vendredi 19 avril 2024, 19h00 Le Carré Blanc Âge 5+ | B : 5 à 15 € | 47 min

Aux Étoiles ! est un spectacle de cirque qui, de défis en acrobaties, vient chatouiller avec humour nos vieux rêves d’astronautes, d’apesanteur et d’aventure spatiale dans l’espace infini…

Là-haut dans l’univers, au cœur d’un immense planétarium, deux complices accrochent des étoiles et des planètes pour remplir l’espace du ciel. Autour d’une tournoyante machine cosmique, ils accomplissent tant bien que mal leur besogne, préparant le grand décollage.

Fasciné par les agrès insolites, le Cirque Hirsute nous embarque dans ses péripéties. Filant avec humour au travers du merveilleux et du fantastique, il réinvente ses acrobaties sur des structures monumentales ou des objets atypiques détournés. Le trébuchet cosmique amène un travail d’équilibre hypnotique et extrêmement sensible, proche du funambulisme.

Crédits : De et avec : Mathilde Sebald et Damien Gaumet – Mise en scène et en jeu : Gildas Puget, alias Chtou – Regard complice : Camille Richard – Création lumière : David Debrinay – Création costumes : Luca Paddeu et Clémentine Chevalier – Constructions électroniques : Yan Bernard – Construction de la structure : Pierre Garabiol – Production/Diffusion : Cécile Bellan – Production : Association du Boulon Manquant – Coproduction et résidence : la Maison des Arts de Créteil et du Val de Marne (MAC) / La Scène Nationale d’Albi / La Cascade/Pôle National Cirque – Bourg Saint Andéol / L’Esplanade du Lac – Divonnes les Bains / Les Aires – Théâtre de Die et du Diois / Le Festival Les Élancées – Scène conventionnée Art en territoire – Autres accueils en résidence : Maison de la Musique de Cap’ Découverte, Carmaux / La Gare à Coulisse, Eurre / Quai des Arts, Rumilly / L’Espace culturel de Saulce la Griotte, Die – Soutiens de : Conseil Départemental de la Drôme / Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes / DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-19T19:00:00+02:00 – 2024-04-19T19:47:00+02:00

Cirque jeune public

Elise Lebargy