SAM. 13 AVR. À 14H

TP | Accès libre | 4h

Place aux jeux pour cet après-midi dédié au monde vidéo-ludique ! Au programme : un espace rétrogaming avec des intemporels du sport et des consoles mythiques, un tournoi FIFA sur PS pour les champions de e-sport en devenir, une restitution des jeux réalisés lors de l'atelier et, grâce à l'AS Gueux Tinqueux Tennis de Table, une initiation au E-Ping avec casque de réalité virtuelle (à partir de 13 ans).

Le Carré Blanc
rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX
Tinqueux 51430 Marne Grand Est

2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

