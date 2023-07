PROJET PINOCCHIO Le Carré Blanc Tinqueux, 9 avril 2024, Tinqueux.

PROJET PINOCCHIO Mardi 9 avril 2024, 19h00 Le Carré Blanc Âge 9+ | E : 4 à 8 € | 55 min

La nouvelle création pour sept interprètes de la compagnie québécoise Cas Public revisite ce conte classique et indémodable par le prisme de la métamorphose.

Comme par enchantement, une marionnette faite de bois brut prend vie. Au bout d’un parcours initiatique mouvementé, Pinocchio finit par s’affranchir des fils qui le manipulent jusqu’à devenir un enfant. Ces métamorphoses permettent d’évoquer les tourments du corps, les revirements de l’âme, les changements auxquels nous sommes confrontés.

La chorégraphe Hélène Blackburn déconstruit ce récit pour en extraire sa subtile essence. À l’échelle de notre histoire commune, nous sommes issus de ces transformations étonnantes, végétales, animales, qui semblent tenir de la magie et parlent de notre lien avec la nature.

Dans le cadre du festival Méli’Mômes, édition 2024 en partenariat avec l’association Nova Villa.

Crédits : Production : Cas Public – Coproduction : Agora de la danse [ Montréal, Canada ] et Centre André Malraux / Scène(s) de territoire / Hazebrouck [ Hazebrouck, France] – Chorégraphie et direction artistique : Hélène Blackburn – Musique : Vincent Legault – Costumes : Michael Slack – Scénographie et éclairages : Emmanuel Landry en collaboration avec Hélène Blackburn – Animations : Marjolaine Leray – Films : Xavier Curnillon

Le Carré Blanc rue de la Croix Cordier, 51430 TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

