Le carnaval (gastronomique) des animaux Le Creusot, 29 janvier 2022, Le Creusot.

Le carnaval (gastronomique) des animaux L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot

2022-01-29 17:00:00 – 2022-01-29 18:30:00 L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand

Le Creusot Saône-et-Loire

EUR 12 22 Musique classique théâtralisée, orchestre pour petits et grands.

Le Carnaval (gastronomique) des animaux est un conte musical ironique et (avouons-le) un peu foutraque. Chaque espèce animale mise en scène et en musique par Saint-Saëns présente ici son plat dont l’ingrédient principal est un musicien. Un concours gastronomique vite perturbé…

billetterie@larcscenenationale.fr +33 3 85 55 13 11

