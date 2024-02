LE CARNAVAL DES COULEURS THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse, mercredi 10 avril 2024.

Embarquez avec Lulu et Zoé à la découverte des plus beaux carnavals du monde.

De 9 mois à 7 ans

Un voyage joyeux et coloré dans lequel Lulu et Zoé vous réserve beaucoup de surprises !

Magie, chant et confettis Lulu et Zoé vous attendent pour faire la fête ! .

Début : 2024-04-10 16:30:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie contact@theatredelaviolette.com

