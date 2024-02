Le capital c’est la vie Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement, mercredi 17 avril 2024.

Le capital, c’est ta vie, il te ronge, il te brise, il t’abîme. Sur une base électro, un homme dit, scande, crie toute la violence du capitalisme contemporain.

Dès 16 ans



Lecture & rencontre



» Dans ce monde, tu es devenu ton propre bourreau. » Hugues Jallon



UNE LECTURE PERFORMÉE PAR HUGUES JALLON AVEC ÉRIC LABBÉ, SUIVIE D’UN ÉCHANGE CROISÉ AVEC JUSTINE HUPPE



Le capital, c’est ta vie, il te ronge, il te brise, il t’abîme. Sur une base électro, un homme dit, scande, crie toute la violence du capitalisme contemporain, la brutalité du marché qui est devenu la mesure de toute chose, ses effets psychiques terrifiants, l’angoisse et la panique qui nous saisissent quand le capital se saisit de nous. Cette performance poétique, conçue avec Éric Labbé à partir du roman d’Hugues Jallon, éprouve le pouvoir d’action de la littérature face à l’expansion sans entraves des logiques néolibérales.



La performance sera suivie d’un échange croisé entre Hugues Jallon et Justine Huppe pour interroger les conditions d’une (re)politisation de l’art et de la littérature.



Hugues Jallon est l’auteur de plusieurs ouvrages publiés aux éditions Verticales. Il collabore notamment avec Éric Labbé, le centre Georges-Pompidou, le festival Extra !.



Justine Huppe est maîtresse de conférence à l’université de Liège et autrice de La Littérature embarquée, publiée aux éditions Amsterdam. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:30:00

fin : 2024-04-17

Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

