LE CAP D’AGDE LE MUSÉE DE L’ÉPHÈBE ET LE SITE D’EMBONNE Agde, mercredi 30 octobre 2024.

LE CAP D’AGDE LE MUSÉE DE L’ÉPHÈBE ET LE SITE D’EMBONNE Agde Hérault

Embonne constitue un site qui évolue d’une villae à une agglomération jusqu’à disparaître au cours du Haut Moyen-Âge. Des fouilles archéologiques ont permis de retracer cette épopée . Le Musée de l’Éphèbe illustrera les activités du site notamment sous l’angle du commerce et du transport des marchandises à travers les découvertes faites sur les épaves de bateaux de l’Antiquité à nos jours.

Le site d’Embonne et le Musée d’archéologique sous-marine de l’Ephèbe

Première occupation historique du Cap d’Agde, Embonne constitue un site qui évolue d’une villae à une agglomération jusqu’à disparaître au cours du Haut Moyen-Âge. Des fouilles archéologiques ont permis de retracer cette épopée que vous livrera Arnaud, guide-conférencier. Le Musée de l’Éphèbe illustrera les activités du site notamment sous l’angle du commerce et du transport des marchandises à travers les découvertes faites sur les épaves de bateaux de l’Antiquité à nos jours.

> Départ parvis du musée de l’Éphèbe, Av. des Hallebardes, 34300 Le Cap d’Agde

> 25 personnes maximum

> Tarifs

Tarif normal 10 €

Réduit* 5 €

0-18 ans Gratuit

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handicapées, C.C.A.S., C.O.S. Mairie d’Agde, Sites d’exception, les hébergeurs du territoire + ayants droit du partenaire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30

fin : 2024-10-30

Mas de la Clape

av. des Hallebardes

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement LE CAP D’AGDE LE MUSÉE DE L’ÉPHÈBE ET LE SITE D’EMBONNE Agde a été mis à jour le 2024-02-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE