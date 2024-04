LE CANAL DU MIDI POUR TOUS LE RESERVOIR Revel, samedi 20 avril 2024.

A l’attention de tout public et du public en situation de handicap visuel

Partez à la découverte du canal du Midi en autonomie et voyagez à travers l’histoire de cette extraordinaire réalisation du 17ème siècle. Alys, médiatrice malvoyante, vous embarque pour un voyage ludique à la découverte du canal du Midi grâce à la collection d’outils anciens issus des Archives des canaux du Midi et à un atelier sensoriel autour des marchandises qui transitèrent pendant plus de 300 ans entre Toulouse et Sète.

Pour compléter la visite, rendez-vous dans l’exposition temporaire 2024 BARRAGES, domestiquer l’eau dans le cadre des 350 ans du barrage de Saint-Ferréol, plus vieux barrage de France en fonctionnement.

Réservation obligatoire 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20

LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie contact@lereservoir-canaldumidi.fr

