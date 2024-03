Le Camping-Car Tour TARBES Tarbes, jeudi 25 avril 2024.

Libre de choisir, libre de partir serein, libre de tenter l’expérience !

Profitez du plus grand choix de camping-cars, fourgons, vans et caravanes neufs et d’occasion, parmi les plus grandes marques françaises et européennes et voyagez en toute sécurité !

Bénéficiez d’offres personnalisées de financement et de services de location sur mesure, assurés par des experts.

C’est le moment de se faire plaisir, avec

– des stands par marques de véhicules neufs

– un stand accessoire

– des véhicules d’occasions en extérieur

Restauration sur place avec barnum et coin détente

Le food truck Vagabond sera présent les 4 jours.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Le Camping-Car Tour Tarbes a été mis à jour le 2024-03-18 par OT de Tarbes|CDT65