Le Cabaret décousu de Philippe Meyer au château de Bournazel Bournazel, samedi 27 juillet 2024.

Samedi 27 juillet à 20h à l’auditorium du château de Bournazel.

Le Cabaret décousu de Philippe Meyer

Noémie Zurletti, Benoît Carré, Guillaume Laloux, chant

Jean-Claude Laudat, accordéon

Pascal Sangla, piano

Philippe Meyer, chant & direction

Avec un nouveau répertoire, Le Cabaret décousu nous promènera en chansons à travers les années passées. Le répertoire sera varié, mêlant chansons gaies et chansons tristes, connues et inconnues, pour le plus grand plaisir d’un auditoire de plus en plus fidèle.

Le programme culturel du château de Bournazel est soutenu par le département de l’Aveyron & par la communauté de communes du Pays Rignacois.

Réservations www.chateau-bournazel.fr/reservations/

Veuillez noter qu’en 2024, les places dans l’auditorium seront numérotées et que vous pourrez les choisir au moment de la réservation en ligne. Les places à l’unité peuvent être réservées lors de l’achat en ligne à l’aide du système Billetweb pour tous les concerts, sauf celui du 28 septembre, qui aura lieu dans un salon du château.

TARIFS PLACES À L’UNITÉ

Adulte 25 € Moins de 18 ans 20 € 20 EUR.

Bournazel 12390 Aveyron Occitanie chateau.de.bournazel@gmail.com

